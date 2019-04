أول تعليق لصلاح على صورته مع أم التنانين

ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ، على صورته مع الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك ، لأول مره عبر صفحته الشخصية بـ ” تويتر “.

وأعاد صلاح نشر الصورة وكتب عليها: “ The mother of dragons herself ” ومعناها بالعربية “ أم التنانين بنفسها ”.

وكان ألتقط صلاح ، العديد من الصور مع مشاهير هوليوود في حفل مجلة “ تايم ” الأمريكية، بعدما وقع الاختيار عليه لينضم لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في عالم 2018.

وأكثر الصور التي تم تداولها من الحفل لصلاح على مواقع التواصل الاجتماعي هي التي جمعته مع الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي جسدت شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ” أم التنانين ” في المسلسل الشهير “ صراع العروش ”.