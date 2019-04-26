بالفيديو.. فهد الحيان: لا تسافروا تركيا.. قتلوا علمائنا ويعتبروننا خونة
أعلن الفنان فهد الحيان، دعمه لحملات مقاطعة السياحة التركية والسفر إليها.
وقال الحيان في مقطع فيديو: الصيف جاي والعوائل تقول نروح تركيا، أنا أقول لا تروحوا تركيا والدولة قد حذرت من قبل.
وأضاف: الآن منتشر فيها عناصر إرهابية، وكلهم يبون فدية، ثانياً هم شعب عاشوا في الجزيرة العربية قتلوا العلماء، وينظرون لك على إنك خائن.
وتابع: وبعدين السرقة عندهم بالليل منتشرة، يعني عندكم البوسنة والهرسك، عندكم مناطق عربية وإسلامية سنية أجمل وأروع، تروحون لناس تقف ضدكم مع دولة تانية، اتقوا الله يا جماعة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يحفظكم ويديم عليكم المحبة والسعادة.
انا اتفق مع ابوحيان في كل ما قال بانه لا تسافرون الى تركيا.
ومن ناحيتي انصح اذا احد سافر لاي ديرة ولقى منهم تعامل عدائي او تعرض للسرقة او الاعتداء من اي طرف سواء فردي او رسمي وشعر بتلاعب او استقصاد يرجع باللي هي به ولا يقعد دقيقة وحده. طبعا في حال انا قلت وشعرت بشيء غريب ومستقصد.
هج وانج بعمرك لانك قد يتم ذبحك او استغلالك سياسيا او يتم خطفك وتكون اداة للمساومة وحتى ان كلفك ذلك مالك او اغراضك بفندق او اي شيء تستطيع الاستغناء عنه والله بيعوضك عن اي شيء واهم نقطة تكون تفكر فيها هي عودتك امن لوطنك والله يخلي لنا بلدنا وقيادتنا وشعبنا اللي مهما درنا ولفينا ما راح نلقى ازين منه.