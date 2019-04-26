بالفيديو.. فهد الحيان: لا تسافروا تركيا.. قتلوا علمائنا ويعتبروننا خونة

طلال الضوي(صدى):

أعلن الفنان فهد الحيان، دعمه لحملات مقاطعة السياحة التركية والسفر إليها.

وقال الحيان في مقطع فيديو: الصيف جاي والعوائل تقول نروح تركيا، أنا أقول لا تروحوا تركيا والدولة قد حذرت من قبل.

وأضاف: الآن منتشر فيها عناصر إرهابية، وكلهم يبون فدية، ثانياً هم شعب عاشوا في الجزيرة العربية قتلوا العلماء، وينظرون لك على إنك خائن.

وتابع: وبعدين السرقة عندهم بالليل منتشرة، يعني عندكم البوسنة والهرسك، عندكم مناطق عربية وإسلامية سنية أجمل وأروع، تروحون لناس تقف ضدكم مع دولة تانية، اتقوا الله يا جماعة.