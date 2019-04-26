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  • نشر : منذ 45 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. تسجيل أول حالة وفاة لسيدة تقود مركبة على طريق ثريان

بالفيديو.. تسجيل أول حالة وفاة لسيدة تقود مركبة على طريق ثريان
علي القحطاني(صدى):

شهد طريق مركز أحد ثربان “ ثربان – القنفذة ”، والذي يربط بين المجاردة وبارق، تسجيل أول حالة وفاة لسيدة تقود مركبة على طرق تهامة.

وكانت سيدة ترافقها أخرى قد انحرفت بهما مركبة من نوع اكسنت ونتج عن ذلك وفاة قائدة المركبة وإصابة الأخرى.

كما تسبب الحادث في احتراق المركبة بعد أن تم إخراج جثة المتوفاه ومرافقتها التي تم نقلها إلى مستشفى المجاردة العام .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 72986 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

,, اللي يرحم من ماتت وحسن عزاء من فقدها ، ويشفي من اصيبت .. آمين ,,

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