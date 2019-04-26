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  3. بالفيديو.. عبدالرحمن الحسين: الهدف من تطبيق تخفيضات حماية المستهلك من العروض المضللة

بالفيديو.. عبدالرحمن الحسين: الهدف من تطبيق تخفيضات حماية المستهلك من العروض المضللة

بالفيديو.. عبدالرحمن الحسين: الهدف من تطبيق تخفيضات حماية المستهلك من العروض المضللة
عادل الحربي(صدى):

تحدث عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عن تطبيق تخفيضات.

وقال عبدالرحمن خلال برنامج ” سيدتي ” إن التخفيضات كلمة جاذبة دائمًا للمستهلك؛ ولذلك أطلقت وزارة التجارة تطبيق اسمه تطبيق تخفيضات، وهو المصدر الأساسي والموثوق لكل التخفيضات التجارية في المنشآت في كافة مناطق المملكة.

وأضاف ” الحسين ” أن الهدف من التطبيق حماية المستهلك من العروض المضللة، والرقابة على العروض، وتنظيم عملية التخفيضات، وكل منشأة تجري تخفيضات غير مرخصة تقع تحت طائلة النظام وهي مخالفة.


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