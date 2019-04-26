4 انفجارات جديدة في سريلانكا

كولمبو(صدى):

شهدت سريلانكا، اليوم الجمعة، 4 انفجارات جديدة خلال مداهمة قوات الأمن مستودعًا لتصنيع المتفجرات في منطقة سامانتوري.

ووقع إطلاق نار متبادل، بين الشرطة السريلانكية ومجموعة من المسلحين خلال عملية مداهمة في العاصمة كولومبو، فيما عثرت قوات الأمن السريلانكية على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في منطقة سامانتوري.

و تقوم الشرطة، منذ أيام، بعمليات مداهمة لاعتقال المتورطين في التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها كولومبو ونواحيها، نهاية الأسبوع الماضي.

وهزّت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيراتٌ انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلّفة مقتل 253 شخصًا ونحو 500 مصاب.