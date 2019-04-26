بالفيديو.. دانة الطويرش للفتيات : الزواج مو حلم وردي

أميرة خالد(صدى):

فاجأت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، جمهورها بتعليقاتها الغريبة على الزواج ، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” كشف حساب ” ، الذي تُقدّمه مواطنتها الإعلامية مي العيدان .

وقالت الطويرش في إجابتها على لقب ” مدام ” ، ” مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئًا بالخلافات “.

وأكّدت دانة الطويرش، أنها أحبّت الزواج، وتنصح به الفتيات، التي تُحب أن تكون في قارب الزواج المتكافئ، لافتةً إلى أن الخلافات دائمًا متواجدة، وأن الزواج ليس حلمًا ورديًا، ولكن الحب والمودة والاحترام يجعله مستمرًا.

وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تصير العشرة والاحترام، أما الحب المتبادل فيكون موجودًا في أول الزواج فقط بسبب الشغف، متابعةً: أتمنى أن أعيش في حالة حب وشغب لأنني أحس أن هذه شخصيتي “.