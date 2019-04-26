عم قتيلَي ” مباحث الزلفي “: والدهما موقوف لدى الجهات الأمنية لأفكاره المتطرفة

عادل الحربي(صدى):

روت مصادر وعم الشقيقين ” سلمان وسامر المديد “، اللذين قُتلا مع آخرين خلال محاولتهم اقتحام مبنى المباحث الجنائية بمحافظة الزلفي، تفاصيل مثيرة حول الطريقة التي تعيش بها أسرتهما، وأخرى حول والدهما الموقوف لدى الجهات الأمنية.

وأوضحت مصادر أن والد الشقيقين أُوقف من قبل الجهات الأمنية بسبب أفكاره المتطرفة وآرائه المعادية للمجتمع والأجهزة الأمنية، وأنه لم يسمح لـ ” سامر وسلمان ” وشقيقهما الأصغر وأخواتهما الخمس بالدراسة في المدارس الحكومية أو تلقي أي تعليم من نوع آخر، كما أن والدتهم استمرت على هذا النحو بعد توقيف الأب، حسبما ذكرت العربية.نت.

وأكد ” مد الله المديد ” عم الأبناء أنه حاول مراراً إدخال أبناء شقيقه المدارس، غير أن والدهم كان يمنعه من التدخل في شؤونهم، لافتاً إلى أنه بعد سجن شقيقه سعى للتواصل مع أبنائه إلا أنهم كانوا يصدونه ويتحاشون الالتقاء به، وأنهم لا يزاولون أي عمل وأنه لا يعرف شيئاً عن مصدر دخل الأسرة، ومن أين تعيش، وذلك بسبب رفضها تدخله في شؤونها، مشيراً إلى أنه لا يعرف أي أصدقاء لأبناء أخيه ولا يعرف بمن يختلطون.

وأضاف أن شقيقه مزّق كافة الأوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بالأسرة قبل دخوله السجن، ولم تستخرج الأسرة بطاقة عائلة إلا عندما احتاجت إلى زيارة الأب في السجن، إذ إن الأسرة كانت تتحاشى كل ما يتصل بالعمل الحكومي، وترفض التصوير وكل ما هو جديد.