أديبايور: مورينيو كاد يقتل رونالدو رغم تسجيله 3 أهداف

ماجد محمد(صدى):

كشف إيمانويل أديبايور نجم فريق ريال مدريد السابق، عن ثورة جوزيه مورينيو داخل غرفة ملابس النادي في أحد المرات التي كان فيها الريال متقدم بثلاث أهداف.

وقال أديبايور: في ريال مدريد كنا متقدمين بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، ومورينيو ثار في غرفة الملابس وبدأ في ضرب كل شيء، ضرب الثلاجة والتلفاز.

وأضاف: أتذكر في مرة كان رونالدو قد سجل هاتريك فخرج وقال له الجميع يتعامل معك على أنك الأفضل، إظهر ذلك لهم ولي.

وأكمل: تحدث معه هكذا لأنه أهدر فرصة واحدة، رغم أنه أحرز ثلاثة، كاد أن يقتله في احدى المرات.

يذكر أن مورينيو كان قد حقق لقبًا تاريخيًا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني حصد من خلاله 100 نقطة في مشواره لتحقيق البطولة عام 2012.