بعد وصفه بـ ” العنصري ” .. السناب الأمني: نعتذر لبنات الشهداء

علي القحطاني(صدى):

تعرَّض ” السناب الأمني ” ، إلى موجة من الهجوم والانتقادات على خلفية نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة.

وخلال عرض الفيديو واستعراضه طابور المشتركات، تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما، ما اعتبره المهاجمين ” عنصرية ” ، وطالبوا بمحاسبته.

من جانبه، ردَّ سامي الشيباني على هذه الانتقادات بالقول: ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا أنه يخص ” أبناء الشهداء ” ، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في التفسير طالما أنني لم أتحدث.

وأضاف: لكن أقول والله يعلم ذلك: إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم عن سوء الفهم.