هيمنة لاعبو مانشستر سيتي وليفربول على فريق العام

نواف السالم(صدى):

هيمن لاعبو مانشستر سيتي وليفربول على فريق العام الذي أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم أمس الخميس؛ حيث بات باول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، هو الوحيد من خارج ناديي مانشستر سيتي وليفربول في التشكيل الأساسي.

وشمل الفريق ستة لاعبين من مانشستر سيتي وهم إيدرسون، وايميريك لابورتي، وبرناردو سيلفا، وفرناندينيو، وسيرخيو أجويرو، ورحيم ستيرلينج، بينما ضم الفريق أربعة لاعبين من ليفربول هم أندرو روبرتسون، وترينت-ألكسندرأرنولد، وفيرجيل فان دايك ، وساديو ماني.

وبات أجويرو هو اللاعب الوحيد من فريق الموسم الماضي الذي يتم ضمه في اختيار هذا العام، ويعد فان دايك وستيرلينج أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العام، التي سيعلن عنها يوم الأحد.