بعد 3 شهور من رحيله.. وفاة والد إيميليانو سالا بأزمة قلبية

نواف السالم(صدى):

توفِّي والد لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا إثر نوبة قلبية بعد ثلاثة أشهر من حزنه الشديد بعد مصرع ابنه في حادث تحطم طائرة كانت تقله إلى كارديف أعلى القنال الإنجليزي.

وكان اكتشف السيد سالا من خلال تقارير وسائل الإعلام أن ابنه مفقود بعد اختفاء طائرته. وتأكد من وفاته بعد يومين ، ووصف هوراسيو ابنه حينها ” إنه فتى صغير متواضع. قاتل دائمًا من أجل تحقيق أحلامه “ .

وقال السياسي المحلي خوليو مولر ، عن وفاة هوراسيو إن المسعفين هرعوا إلى منزله ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، موضحًا لمحطة ” لا ريد “ الإذاعية المحلية ” في الساعة الخامسة صباحًا، اتصلت بي زوجته وكانت غاضبة جدًا. كان الأطباء هناك ولكن عندما وصلت إلى منزلهم لقد مات بالفعل “ .

وكان المهاجم إيميليانو سالا في طريقه إلى كارديف في يناير الماضي بعد انتقاله من نانت الفرنسي عندما سقطت طائرة بايبر ماليبو بقيادة ديفيد إبوتسون في القنال الإنجليزي.