  • الجمعة 26

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. 3 أندية تتنافس للتخلص من ” هيجواين “

3 أندية تتنافس للتخلص من ” هيجواين “

3 أندية تتنافس للتخلص من ” هيجواين “
نواف السالم(صدى):

يبدو ان الأرجنتيني جوانزالو هيجواين سيواجه مشكلة كبيرة في تسويقه خلال الميركاتو الصيفي ، إذ رفضت إدارة انترميلان شراء اللاعب بعد ان عرضته عليها إدارة اليوفنتوس .

ورغم وجود فراغ بنادي ” الأفاعي ” بعد بيع ماورو إيكاردي ، خلال الصيف المقبل لأي نادي محلي او اوروبي ، إلا نها أكدت رفضها للتعقد بسبب لسوء أرقامه وحصوله على راتب ضخم لا يتناسب مع إمكاناته .

كما يرفض تشيلسي تمديد إعارته نتيجة لقلة أهدافه وكبر سنه وهو ما يعني أن اليوفنتوس سيواجه صعوبة كبيرة في التخلص منه .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *