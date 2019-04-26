3 أندية تتنافس للتخلص من ” هيجواين “

نواف السالم(صدى):

يبدو ان الأرجنتيني جوانزالو هيجواين سيواجه مشكلة كبيرة في تسويقه خلال الميركاتو الصيفي ، إذ رفضت إدارة انترميلان شراء اللاعب بعد ان عرضته عليها إدارة اليوفنتوس .

ورغم وجود فراغ بنادي ” الأفاعي ” بعد بيع ماورو إيكاردي ، خلال الصيف المقبل لأي نادي محلي او اوروبي ، إلا نها أكدت رفضها للتعقد بسبب لسوء أرقامه وحصوله على راتب ضخم لا يتناسب مع إمكاناته .

كما يرفض تشيلسي تمديد إعارته نتيجة لقلة أهدافه وكبر سنه وهو ما يعني أن اليوفنتوس سيواجه صعوبة كبيرة في التخلص منه .