آل الشيخ يعلن عن تعاون مصري سعودي في فيلم سينمائي جديد

أميرة خالد(صدى):

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، عن تعاون مصري سعودي في فيلم سينمائي جديد، يكتبه السيناريست المصري أيمن بهجت قمر.

وأعلن تركي آل الشيخ، عن الفيلم باستخدام علم مصر والمملكة، حيث نشر صورة لأيمن بهجت قمر، عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، وعقب عليها قائلًا لأيمن: ”شرفتنا، وشغالين على فكرة فيلم“.

ومن جهته، نشر السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، الصورة على حسابه الخاص عبر ”فيسبوك“، ووصف الفيلم بأنه أضخم عمل سينمائي وسيكون في عام 2019، حيث علقّ قائلًا: ”إن شاء الله أضخم عمل سينمائي في 2019 دعواتكوا، الشرف ليا“.