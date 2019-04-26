” تعليم الباحة ” يحدد موعد إعلان المرشحين على الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

اكد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة ” محمد هضبان ” الإعلان عن المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف التعليمية خلال الأسابيع القادمة ، على ان يتم الإعلان بعدها عن الأسماء النهائية للمقبولين .

وأكد ” هضبان ” أنه تم تشكيل لجنه مكلفة من إدارة الموارد البشرية لإعداد استمارة مفاضلة لكل متقدم ومتقدمة على حدة .

وأضاف ان الإستمارة ستكون مكتملة المعلومات ومستوفية الشروط ، وتتواصل الإدارة مع المتقدمين لتحديد المقابلة النهائية وفق خطة زمنية مجدولة ،ليتم الإستقرار على الأسماء النهائية .

وكان 2433 مواطن ومواطنة قد تقدموا بطلب الترشح ودخول المفاضلة للوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة وسمحت الإدارة بعدد كبير للراغبين تحقيقاً لعدالة الفرصة .