بالفيديو.. المرور تنشر قصة حارس سابق للمنتخب ليكون عبرة لغيره في تفادي الحوادث

عادل الحربي(صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور ، مقطع فيديو يروي قصة حارس مرمى السابق للمنتخب سالم مروان ، وتعرضه لحادث مروري تسبب في إصابته بكسر في الرقبة .

وقال سالم مروان ، كنت بعمل عمرة وراجع حدث أحتكاك مع سيارة أخرى فانقلبت بي السيارة ، ونٌقلت للمستشفى وكان في كسر بالرقبة .

وتابع هذا قدر الحمد لله رب العالمين ، وأوجه نصيحة لأخواني ما يسوقون وهم يطالعون التليفون هذا خطر عليهم ، وقد يتسبب لهم بحوادث أليمة .