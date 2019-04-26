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بالفيديو.. المرور تنشر قصة حارس سابق للمنتخب ليكون عبرة لغيره في تفادي الحوادث

بالفيديو.. المرور تنشر قصة حارس سابق للمنتخب ليكون عبرة لغيره في تفادي الحوادث
عادل الحربي(صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور ، مقطع فيديو يروي قصة حارس مرمى السابق للمنتخب سالم مروان ، وتعرضه لحادث مروري تسبب في إصابته بكسر في الرقبة .

وقال سالم مروان ، كنت بعمل عمرة وراجع حدث أحتكاك مع سيارة أخرى فانقلبت بي السيارة ، ونٌقلت للمستشفى وكان في كسر بالرقبة .

وتابع هذا قدر الحمد لله رب العالمين ، وأوجه نصيحة لأخواني ما يسوقون وهم يطالعون التليفون هذا خطر عليهم ، وقد يتسبب لهم بحوادث أليمة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين

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