سمو ولي العهد يعزي الدوق هنري في وفاة والده

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة ، وألا تروا أي سوء”.