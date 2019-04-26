صحة الرياض تطلق فعالية للتوعية من مخاطر الألعاب الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلةً في مستشفى مرات العام اليوم الجمعة، فعاليةً للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وسوء استخدامها.

وقالت ” صحة الرياض ” في بيان أصدرته أن إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الناس، وخصوصًا الأطفال من التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية.

وعن هذه الحملة، أوضحت أن هذه الحملة تعتبر إجراءً وقائيًّا للتخفيف من آثار هذه الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دورها الرامي إلى توعية أفراد المجتمع.

كما أشارت إلى أنه تم تخصيص ركن لتوضيح مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وعرض فيديوهات للوقاية من سوء استخدام الألعاب الإلكترونية بكافة أنواعها.