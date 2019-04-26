” زيدان ” يجهز لنجم جديد في صفوف ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان المديح للاعب الفريق الصاعد إبراهيم دياز بعد آدائه في مباراة خيتافي امس الخميس ضمن الجولة 34 من الدوري الأسباني ، والتي انتهت بالتعادل 0-0 .

واكد زيدان أن الريال كان لديه فرصه للتهديف وكان يستحق افضل من ذلك وأنه سعيد بآدائه بشكل عام ولكن غير سعيد بالنتيجة .

وخص زيدان المديح لـ ” دياز ” صاحب الـ 19 عام ، والذي كان يلعب بشكل أساسي حتى إضطر زيدان لتغييره إثر إصابته بشد عضلي .

وقال زيدان عقب اللقاء: إنني سعيد لأنه قدم مباراة جيدة للغاية. إنه يحب اللعب، وأنا يروق لي هذا الصنف من اللاعبين اللذين لا تتملكهم الرهبة. يلعب بكلتا قدميه وسريع .

وحول خطته للاعب في الموسم المقبل قال : سننظر في موقفه وموقف لاعبين آخرين مثل يورنتي، المهم ما نقوم به الآن، ولقد أدى بشكل جيد. أنا سعيد لأنني يعجبني أسلوب لعبه، سنرى ماذا سيحدث العام المقبل .

اما عن اختياره للكوستاريكي كيلور نافاس كحارس للمرمى رغم جاهزية تيبو كورتوا، قال زيدان: اليوم لعب كيلور وسنرى من سيلعب الأحد المقبل. أنا المدرب وصاحب الاختيار .