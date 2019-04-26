” زيدان ” يجهز لنجم جديد في صفوف ريال مدريد
كال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان المديح للاعب الفريق الصاعد إبراهيم دياز بعد آدائه في مباراة خيتافي امس الخميس ضمن الجولة 34 من الدوري الأسباني ، والتي انتهت بالتعادل 0-0 .
واكد زيدان أن الريال كان لديه فرصه للتهديف وكان يستحق افضل من ذلك وأنه سعيد بآدائه بشكل عام ولكن غير سعيد بالنتيجة .
وخص زيدان المديح لـ ” دياز ” صاحب الـ 19 عام ، والذي كان يلعب بشكل أساسي حتى إضطر زيدان لتغييره إثر إصابته بشد عضلي .
وقال زيدان عقب اللقاء: إنني سعيد لأنه قدم مباراة جيدة للغاية. إنه يحب اللعب، وأنا يروق لي هذا الصنف من اللاعبين اللذين لا تتملكهم الرهبة. يلعب بكلتا قدميه وسريع .
وحول خطته للاعب في الموسم المقبل قال : سننظر في موقفه وموقف لاعبين آخرين مثل يورنتي، المهم ما نقوم به الآن، ولقد أدى بشكل جيد. أنا سعيد لأنني يعجبني أسلوب لعبه، سنرى ماذا سيحدث العام المقبل .
اما عن اختياره للكوستاريكي كيلور نافاس كحارس للمرمى رغم جاهزية تيبو كورتوا، قال زيدان: اليوم لعب كيلور وسنرى من سيلعب الأحد المقبل. أنا المدرب وصاحب الاختيار .
اترك تعليقاً