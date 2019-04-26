إطلاق خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة ” كيو آر كود ” من ” مدى “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت ” مدى ” ، خلال مؤتمر القطاع المالي بالرياض ، عن توقيعها لمذكرة تفاهم لتطبيق وتفعيل منظومة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الموحّد مع 12 جهة، منها تسعة بنوك، وثلاث من شركات التقنية المالية ، وذلك لتسهيل تقنيات الدفع للمتاجر والعملاء ومزوّدي خدمات الدفع الرقمي من خلال رمزٍ موحدٍ يُسهّل مهمة جميع الأطراف من خلال منصةٍ رقميةٍ موحّدة بمعلوماتٍ مشتركةٍ بدلاً من تعدد مواصفات تلك التقنية بين مختلف مقدّمي الخدمة.

وأكدت مدى ، أنه سيتم توفير بنية تحتية تُمكّن من ربط التجّار بالعملاء الأفراد مركزيًا من خلال مزوّدي الخدمة لإتمام عملية الدفع بغض النظر عن العلاقة التي تربط كافة هذه الأطراف، وهو ما سيجعل المملكة أحد أوائل الدول على مستوى العالم التي تسعى لخلق مثل هذه البيئة وِفق أعلى درجات الأمان والحماية.

وتعد تقنية رمز الاستجابة السريعة “كيو آر كود QR Code” من تقنيات الدفع الرقمية الحديثة التي بدأت بالانتشار في الأسواق العالمية مؤخرا، والتي تقوم على مبدأ تمكين الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع من خلال الأجهزة الذكية وعبر التطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة السريعة.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ممثلةً بالمدفوعات السعودية هي المشغّل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات والتي يندرج تحتها نظام “مدى” وخدماتها في المملكة، كما تعمل على تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي نحو التحول لمجتمعٍ غير نقدي يُتمّم معاملاته المالية رقميًا.