بعد 30 عام.. مرشح البيت الأبيض يعتذر لسيدة بسبب ” تحرش ” والأخيرة ترفض

واشنطن(صدى):

يواجه المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن ازمة حقيية إزاء قضية تحرش جنسي كان يقود التحقيق فيها قبل 30 عام ولا زالت نتائجها تطارده .

ووفقاً لنيويورك تايمز ، قدم بايدن اعتذاره لـ ” انيتا هيل ” استاذة الحقوق والتي كانت ضحية التحرش قبل 30 عام من المرشح للمحكمة العليا كلانس توماس ، وكان بايدن قائد اللجنة البرلمانية المحققة والذي استجوبها بعنف ولم ينصرها حينها .

وتسببت قضية ” أنتيل ” في جدل كبير في ذلك الوقت وجرى تداولها ثانية بعد إعلان الحملة الإنتخابية لـ ” بايدن ” امس الخميس .

ولم تقبل ” هيل ” الإفريقية الأصل اعتذار بايدن الآن قائلة : لا يمكنني أن أشعر بالرضى من مجرّد عبارة: أنا آسف لما جرى معك ” . وأضافت : سأرتاح حينما يحصل تغيير حقيقي، وحينما تجري مساءلة حقيقية وذات هدف حقيقي .

وكان بايدن صرح قائلاً : مثُلت أمام لجنة لا تدرك أبداً واقع الأمور. وأيضاً اليوم، آسف لأنني لم أمنحها جلسة استماع كانت تستحقها .

وأضاف : وددت لو أمكنني فعل شيء آخر مما أثار العديد من الإنتقادات إذ كان يترأس اللجنة المسؤولة عن الأمر في ذلك الحين في مجلس النواب .