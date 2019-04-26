سفاح النساء يقتل 20 امرأة ويطعم قلوبهن لكلابه 

مكسيكو(صدى):

آقر قاتل مكسيكي متسلسل بارتكاب أفعال غريبة بعد قتل 20 أمرأة من ضحاياه، حيث قام بإطعام الكلاب بقلوب الضحايا، وكلهن من النساء.

وأظهر مقطع فيديو اعترافاته على الإنترنت وهو يقول إنه يفضل يأكل كلابه الصغار لحوم تلك النساء، بدلا من أن يتنفسن الهواء.

وأوضح في الفيديو المتداول: ” أفضل إطعام لحوم النساء لكلابي الصغار أو حتى للفئران ألف مرة بدلا من تركهن يتجولن في الأنحاء ” .

وأطاحت الشرطة في مدينة إيكابتيك، إلى الجنوب من العاصمة المكسيكية، بالسفاح وصديقته في أكتوبر 2018 أثناء نقلهما رفات بشرية في عربة أطفال.

وصدر حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما بتهمة “ إخفاء بقايا امرأتين للتغطية على جرائمهما، لكن الشرطة مازالت تحقق في باقي الجرائم ” .