توقف مشروعات الحمدين بسويسرا بعد كشف ” أوراق قطر “

طلال الضوي(صدى):

أُوقفت هذا الأسبوع المشروعات الممولة من قطر في سويسرا، بما في ذلك مجمع للمباني بتكلفة 22 مليون فرنك سويسري ” ما يعادل 21.5 مليون دولار ” .

وجاء هذا القرار وسط سلسلة من التداعيات في أعقاب الكشف المثير للجدل والمعلومات السرية التي فضحها كتاب ” أوراق قطر ” ، الذي نشره الصحافيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو أوائل الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، قال محمد كرموس، مؤسس المعهد الثقافي الإسلامي السويسري، الذي ساهم في جلب الكثير من الأموال القطرية إلى مدينة لاشو دو فون، أن هذه المشاريع توقفت في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية ” .

ومن جانبه، قال ” كرموس ” بتصريحات تلفزيونية له: ” كل هذه الألاعيب في وسائل الإعلام مُضافاً إليها الحصار المفروض على قطر أدت إلى إيقاف أي مدفوعات ” .

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر نشط في دوائر الأعمال الإسلامية في تصريح لقناة RTS، أن المؤسسة القطرية أصدرت قراراً بالتقليص إلى حد كبير لعمليات التمويل ذات الطابع الديني في أوروبا.

وبناءً على ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤثر توقف التمويل القطري بشكل كبير على المعهد الثقافي الإسلامي السويسري، حيث إن متحف الحضارات الإسلامية لا يُدر عائدات مالية مناسبة؛ نظراً لأنه يستقبل عدداً قليلاً من الزوار.