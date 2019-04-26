أسيل عمران تدافع عن البوتوكس أثناء تواجدها في عيادة تجميل 

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة أسيل عمران، متابعيها عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” ، فيديو وثقته أثناء وجودها في عيادة طبيب التجميل.

وبدت عمران في المقطع وهي تنظر إلى وجهها في المرآة وتشكر الطبيب على اهتمامه ببشرتها بعد السفر والتعب.

ووجهت عمران سؤالا لطبيبها عن صحة اعتبار البوتوكس مضراً، نافيا ذلك بأنه يتم استخدامه لغرض علاجي ومن أجل الحدّ من تشنج العضلات.

وأوضح أنه من الأفضل اللجوء إليه في سنّ مبكرة، في العشرينات، كما أشارت أسيل إلى أنه لا وجود للبوتوكس الذي يغيّر الملامح ويشوه الوجه.

وعرضت الفنانة أسيل على حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات صورة لها، بالأبيض والأسود بدت فيها بإطلالة جذابة.

وعلقت أسيل: ” في طريقي للسعي للأفضل ولتحقيق أحلامي.. مستحيل أنسى القناعة والرضا بكل شي حولي وحتى الشي الشين لأن له وقت ويعدي وزي ما نعطي من وقتنا للمشاكل ونتعب خلينا نعطي وقت لأبسط الأشياء الجميلة حوالينا ونضحك من القلب وعمرك لاتقارن نفسك بغيرك فلكل شخص ظروفه خليك حالة متفردة ولاتنسى تحلم وتسعى وتسكر إذنك عن السلبيين ” .