دراسة تكشف سر الخلافات الدائمة بين لاعبي كرة القدم
كشف علماء من جامعة ولاية أريزونا عن سر الخلافات الدائمة بين لاعبي كرة القدم والتي تتركز غالباً حول قرارات التحكيم .
ووفقاً لصحيفة التايمز ، فإن هذه الخلافات نتيجة “مراوغات ” الدماغ البشري ،إذ يتوقع الدماغ تصرفات الآخرين قبل 50 ميللي ثانية من وقوعها وعليه يحدث رد الفعل .
وقام الباحثان تاي تانغ ومايكل ماكبيث ، باختبار كيفية قيام زوج من المشاركين بترتيب سرعة ردود الأفعال، تجاه الأحداث المشتركة .
واكد فريق البحث أنه يجب أن تحدث ردود أفعالنا قبل هذه المدة قبل أن تتمكن أدمغتنا من إدراك أننا نقوم بأداء أبطأ أو خاطئ .
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وقال تانغ : يحدث موقف معين طوال الوقت، حيث يصل شخصان إلى الكرة، ويركلاها لتخرج خارج نطاق الملعب، ويدعي كلاهما أن الآخر هو الذي أخرجها .
ويؤكد الباحثان أن الدماغ تتوقع ردود الأفعال خلال هذه الفترة القصيرة أما الأمور غير المتوقعة فتحتاج وقت إضافي لتحليلها ، ومع ذلك فإن جميع الخلافات لا يمكن أن تفسر بهذا السبب وحدة .
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