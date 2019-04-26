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دراسة تكشف سر الخلافات الدائمة بين لاعبي كرة القدم

دراسة تكشف سر الخلافات الدائمة بين لاعبي كرة القدم
ماجد محمد(صدى):

كشف علماء من جامعة ولاية أريزونا عن سر الخلافات الدائمة بين لاعبي كرة القدم والتي تتركز غالباً حول قرارات التحكيم .

ووفقاً لصحيفة التايمز ، فإن هذه الخلافات نتيجة “مراوغات ” الدماغ البشري ،إذ يتوقع الدماغ تصرفات الآخرين قبل 50 ميللي ثانية من وقوعها وعليه يحدث رد الفعل .

وقام الباحثان تاي تانغ ومايكل ماكبيث ، باختبار كيفية قيام زوج من المشاركين بترتيب سرعة ردود الأفعال، تجاه الأحداث المشتركة .

واكد فريق البحث أنه يجب أن تحدث ردود أفعالنا قبل هذه المدة قبل أن تتمكن أدمغتنا من إدراك أننا نقوم بأداء أبطأ أو خاطئ .
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وقال تانغ : يحدث موقف معين طوال الوقت، حيث يصل شخصان إلى الكرة، ويركلاها لتخرج خارج نطاق الملعب، ويدعي كلاهما أن الآخر هو الذي أخرجها .

ويؤكد الباحثان أن الدماغ تتوقع ردود الأفعال خلال هذه الفترة القصيرة أما الأمور غير المتوقعة فتحتاج وقت إضافي لتحليلها ، ومع ذلك فإن جميع الخلافات لا يمكن أن تفسر بهذا السبب وحدة .


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