بالفيديو.. المذيعة إيمان شيخين تلفت الأنظار بقصيدة

عادل الحربي(صدى):

أبدعت مذيعة قناة الإخبارية السعودية إيمان شيخين في قصيدة شعرية من تنظيمها تتحدث فيها عن الاهتمام وحسن الظن، لتجذب الانظار حول موهبتها.

وظهرت المذيعة إيمان شيخين وهي تلقي قصيدتها بطريقة شعرية جاذبة لاقت على أعجاب الكثيرين، لتختتمها بابتسامة لمتابعيها.

وتقول إيمان في مطلع قصيدتها

وانتهى الاهتمام و لا بقى شي منه

سهلة نحب و سهلة نغيب و نختفي

و من صد عنا في الأخير بنصد عنه

و نكتفي منه مثل ما هو منا مكتفي

كثر ما بدّينا حسن الظن يسيء ظنه

يفسر كل شي على مايحب و يشتهي

و لا يَفْرق أبد و أبسط الأسباب لأنه

ما تموتنا ظنونه و ذا طبعه ما ينتهي

لا هو شفيع و لا تحت أقدامه الجنة

و لا السما من دون حبه علينا تنطوي

نعم هو سلوة الروح و بغلاة أمي لكنه

أعند من طفل وأعقد من حبل ملتوي