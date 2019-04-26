  • الجمعة 26

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بسر رشاقتها بعد الولادة 

الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بسر رشاقتها بعد الولادة 

الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بسر رشاقتها بعد الولادة 
خالد الظفيري(صدى):

كشفت الدكتورة خلود لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب استعادة رشاقتها بعد ولادة توأمها.

وردت الدكتورة خلود على سؤال أحد متابعينها: ” أمين راضي إنّك بتسوي شفط وتكميم؟ ” ، قائلة: ” إيه عادي بس شفط وشدّ ” ، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

ونشرت بعض الحسابات السؤال والإجابة على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، محدثة بذلك موجة جدل كبيرة.

ونفت خلود في وقت سابق خضوعها لعمليات الشفط في مقطع فيديو نشرته على حسابها ف تطبيق ” سناب شات “.

وقالت إنها اكتسبت أكثر من 15 كيلوغراماً خلال حملها بالتوائم، وخسرت 16 كيلو بعد ولادتهم، كما أشارت في فيديو لاحق أنها خسرت 20 كيلوغراماً.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *