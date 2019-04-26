الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بسر رشاقتها بعد الولادة 

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الدكتورة خلود لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب استعادة رشاقتها بعد ولادة توأمها.

وردت الدكتورة خلود على سؤال أحد متابعينها: ” أمين راضي إنّك بتسوي شفط وتكميم؟ ” ، قائلة: ” إيه عادي بس شفط وشدّ ” ، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

ونشرت بعض الحسابات السؤال والإجابة على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، محدثة بذلك موجة جدل كبيرة.

ونفت خلود في وقت سابق خضوعها لعمليات الشفط في مقطع فيديو نشرته على حسابها ف تطبيق ” سناب شات “.

وقالت إنها اكتسبت أكثر من 15 كيلوغراماً خلال حملها بالتوائم، وخسرت 16 كيلو بعد ولادتهم، كما أشارت في فيديو لاحق أنها خسرت 20 كيلوغراماً.