الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بسر رشاقتها بعد الولادة
كشفت الدكتورة خلود لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب استعادة رشاقتها بعد ولادة توأمها.
وردت الدكتورة خلود على سؤال أحد متابعينها: ” أمين راضي إنّك بتسوي شفط وتكميم؟ ” ، قائلة: ” إيه عادي بس شفط وشدّ ” ، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.
ونشرت بعض الحسابات السؤال والإجابة على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، محدثة بذلك موجة جدل كبيرة.
ونفت خلود في وقت سابق خضوعها لعمليات الشفط في مقطع فيديو نشرته على حسابها ف تطبيق ” سناب شات “.
وقالت إنها اكتسبت أكثر من 15 كيلوغراماً خلال حملها بالتوائم، وخسرت 16 كيلو بعد ولادتهم، كما أشارت في فيديو لاحق أنها خسرت 20 كيلوغراماً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72944 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياهملالي ,,