بالفيديو.. أخصائية نفسية تكشف عن المعدل الطبيعي لبكاء المرأة والرجل سنويا 

الرياض(صدى):

أوضحت أخصائية نفسية تدعى آلاء الضاحي أن المرأة تبكي نحو 64 مرة بالعام بمعدل 7 دقائق للمرة الواحدة، بينما يبكي الرجل من 7 مرات إلى 17 مرة بمعدل دقيقتين إلى 4 دقايق، مشيرة إلى وجود بدائل صحية أفضل من ذلك.

ولفتت الأخصائية النفسية خلال برنامج ” سيدتي ” على ” روتانا خليجية ” ، إلى أن أسباب بكاء المرأة أكثر من الرجل، تتلخص في ثقافة المجتمع، وطبيعة تكوين الهرمونات، وكثرة الغدد الدمعية الموجودة لدى المرأة، موضحة أن المرأة عاطفية أكثر من الرجل.

وأبانت أن معدل البكاء الطبيعي من 6 إلى 7 دقائق، وأن رجولة الرجل تمنعه من البكاء.