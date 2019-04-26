بالصورة.. مضيفة الخطوط السعودية الناجية من تفجيرات سريلانكا تصل جدة
وصلت مضيفة الخطوط السعودية الناجية من تفجيرات سريلانكا الدامية مساء أمس الخميس إلى جدة على متن الطائرة التي أقلت جثامين زميليها المتوفيين ” هاني عثمان وأحمد الجعفري ” إثر الحادث الإرهابي .
وتحتاج هاجر ” مغربية الجنسية ” ، إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لإستخراج شظايا أُصيبت بها بين الكلى والعمود الفقري إثر التفجيرات .
وتقيم ” هاجر ” 38 عام مع زوجها الفلسطيني الجنسية وأولادها بالمملكة، وقد تقدمت أسرتها بالشكر إلى حكومة المملكة وسفارتها بكولومبو على رعايتهم وإهتمامهم بها .
وكانت كولومبو قد شهدت سلسلة تفجيرات الأحد الماضي أسفرت عن وفاة 359 شخص منهم ملاحيين تابعيين للخطوط السعودية كانا بمطعم احد الفنادق المستهدفة، فضلاً عن إصابة العشرات .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72943 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
,, وربنا يرحم المغدورين ويحسن عزاء اهاليهما ,, آمين ,,