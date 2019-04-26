بالصورة.. مضيفة الخطوط السعودية الناجية من تفجيرات سريلانكا تصل جدة

نايف السالم(صدى):

وصلت مضيفة الخطوط السعودية الناجية من تفجيرات سريلانكا الدامية مساء أمس الخميس إلى جدة على متن الطائرة التي أقلت جثامين زميليها المتوفيين ” هاني عثمان وأحمد الجعفري ” إثر الحادث الإرهابي .

وتحتاج هاجر ” مغربية الجنسية ” ، إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لإستخراج شظايا أُصيبت بها بين الكلى والعمود الفقري إثر التفجيرات .

وتقيم ” هاجر ” 38 عام مع زوجها الفلسطيني الجنسية وأولادها بالمملكة، وقد تقدمت أسرتها بالشكر إلى حكومة المملكة وسفارتها بكولومبو على رعايتهم وإهتمامهم بها .

وكانت كولومبو قد شهدت سلسلة تفجيرات الأحد الماضي أسفرت عن وفاة 359 شخص منهم ملاحيين تابعيين للخطوط السعودية كانا بمطعم احد الفنادق المستهدفة، فضلاً عن إصابة العشرات .

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