” نيمار ” يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

اتخذ لاعب باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار، قراره بالرحيل عن بطل فرنسا والانتقال الى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل، مثلما فعل مع برشلونة من قبل.

وعم النفاصيل، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ” نيمار ” يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى مان سيتي، وذلك وتحت قيادة بيب غوارديولا.

يُذكر أن ” نيمار ” ارتبط بالانضمام لريال مدريد، ولكن اللاعب البرازيلي على وشك توجيه صدمة للفريق المدريدي؛ بعد رغبته في الانتقال إلى السيتي في صفقة ستكون من دون أدنى شك كبيرة ومدوية.