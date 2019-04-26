” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف هندسية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي:

– عالم الأنابيب: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء، علوم المواد، البوليمرات، أو مجالات ذات الصلة .

-أخصائي ثالث- الأنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة .

-مهندس ثالث – التطبيقات والدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: هندسة التطبيقات، هندسة التكنولوجيا .

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ امس الخميس 25 أبريل 2019م عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: هنا