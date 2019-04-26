بالفيديو والصور.. أحدث سيارات ” سوبارو ” رباعية الدفع

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” سوبارو ” في نيويورك عن سيارة ” Outback ” التي طورتها لتكون واحدة من أجمل سيارات الدفع الرباعي العائلية.

وجاءت هذه السيارة على منصة ” SGP ” ، وأتت بتصميم مميز يجمع بين تصاميم سيارات ” Forestr ” و ” Legacy ” التي طرحتها ” سوبارو ” في السنوات الـ 3 الفائتة، وأتت بهيكل صنف كواحد من أكثر هياكل السيارات متانة.

ووفقا لماورد فإن المركبة مزودة بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، بالإضافة إلى نظام تنقية للهواء، وكاميرات من الأمام والخلف، وأنظمة قيادة حديثة تتحكم بالسرعة، وتمنع السيارة من خروجها عن مسارها فجأة على السرعات العالية.

وتأتي هذه السيارة بنظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق، ومحرك توربيني بسعة 2.4 لتر، وعزم 264 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.