إطلاق حملة للتعريف بالرقم الموحد للمنشآت ” 7 ” والفوائد المرجوة من تطبيقه

علي القحطاني(صدى):

أطلق مركز المعلومات الوطني ووزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى حساب ميراس وأبشر أعمال، لتعريف المنشآت غير الحكومية بماهية الرقم الموحد للمنشآت والمبتدئ بالرقم ( 7 ) والفوائد المرجوة من تطبيقه تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 225 والخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) والصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقماً موحداً للمنشآت غير الحكومية، ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت وفق الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي على كافة الجهات غير الحكومية.

وتركز الحملة التعريفية على بث عددٍ من الرسائل الإعلامية التي تحاول الإجابة على جميع استفسارات المنشآت غير الحكومية حول ماهية الرقم الموحد المبتدئ بالرقم ( 7 ) وأهداف التطبيق وفوائده المرجوة على المدى القصير والطويل على المنشآت غير الحكومية، وكذلك على الجهات الحكومية المطبقة لهذا التوجه الجديد، إضافة إلى التعريف بمميزات هذا الرقم.

واستخدمت الحملة التعريفية حسابات الجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي والبوابات الإلكترونية لها بما يضمن تعميم الرسائل الإعلامية على جميع المستهدفين بهذه الحملة التعريفية وبما يضمن إيصال رسائلها الإعلامية بالشكل المطلوب.

يذكر أن فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية ( 8 ) جهات حكومية أخرى قد أنهى مؤخراً دراسة جميع الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، كما تولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقماً موحداً مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.