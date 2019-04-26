عادل الجبير يستعرض جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين

عادل الحربي(صدى):

استضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أمس، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه للمملكة المتحدة.

وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.

ثم أجاب معاليه عقب المحاضرة عن أسئلة الحضور.