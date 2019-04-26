جامعة ” كاوست ” تعلن عن وظائف إدارية وبحثية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” ، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، وفقآ للمسميات التالية:

. مدير البرامج والمنح الدراسية.

. عالم- المعلوماتية الحيوية.

. عالم أبحاث.

. مسؤول الخريجين.

. أخصائي الجوائز.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أبريل 2019م.

ودعت الراغبين في اللالتحاق بهذه الوظائف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ من خلال الرابط التالي: هنا