الفرق بين تأثير الشيشة العادية والإلكترونية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن أضرار الشيشة العادية والإلكترونية، لافتين إلى الشيشة تحتوي على أول أكسيد الكربون بكميات تساوي أو تزيد عن تلك الموجودة في السجائر، فيقوم أول أكسيد الكربون بإستبدال الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء، مما يجعل من الصعب على الجسم تسليم الأوكسجين إلى الأعضاء الحيوية التي يمكن أن تؤدي في وقت لاحق إلى تلف الجهاز.

وأوضح الأطباء أن الشيشة تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان، مشيرين إلى أن تدخين الشيشة له نفس الآثار مماثلة التعرض لدخان السجائر.

ولفت إلى أن الشيشة تؤدي إلى الإدمان فعند تدخين الشيشة ينتج زيادة مماثلة لمستويات النيكوتين في الدم ومعدل ضربات القلب كما تفعل السجائر، مبينين أن دخان الشيشة يحتوي على منتجات احتراق الفحم أو الخشب، مما يزيد من العوامل المسببة للسرطان في الدخان.

وأردف أن دخان الشيشة يزيد من خطر المرض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب وأمراض الرئة والعديد من الأمراض القاتلة الأخرى، لافتين إلى أن تدخين الشيشة له تأثير ملحوظ على الانتصاب وبالتالي يؤدى إلى الضعف الجنسي.