الإتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة ،وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

مشرف التخطيط المالي .

. محلل جودة أول

. أخصائي مخاطر

. محلل أعمال أول

. فني أول عمليات الشبكات

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ حتى تاريخ 2 مايو 2019م ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي: هنا