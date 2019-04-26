بالفيديو.. شامبانزي يتصفح صورا من هاتف ذكي بتركيز عال ويحقق مشاهدات بالملايين
تداول رواد مواقع مقطع فيديو لقرد شامبانزي وهو يستعرض صورًا ببرنامج ” إنستجرام ” من خلال جهاز هاتف ذكي.
وحقق المقطع مشاهدات مليونية إضافة إلى آلاف المرات لإعادة التغريدة والإعجاب في أقل من 24 ساعة.
وقال مغرد أجنبي يدعى ” دانيال سينكلير ” في تغريدة على موقع ” تويتر ” : ” هنا فيديو للشامبانزي وهو يستخدم برنامج إنستجرام “.
وبدا في مقطع الفيديو، القرد وهو يتصفح الصور من خلال شاشة اللمس للهاتف الذكي وبتركيز عالٍ وخروجه ودخوله من قائمة الصور باحترافية.
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