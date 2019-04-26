بالموز والماء الدافئ.. طريقة سهلة لخسارة 18 كيلو في وقت قصير 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص لاتباع حيلة غذائية لخسارة 18 كيلو جرام خلال أسابيع قليلة باستخدام الموز والماء الدافئ.

واعتمدت هذه الحيلة على مكونين هما الموز والماء الدافئ، كما ينصح لتطبيقها بتناول ثمرتيّ موز وشرب كوبين من الماء الدافئ في الصباح وعلى معدة فارغة.

وحول ما يتعلق بوجبتي الغداء والعشاء فيمكن تناولهما بالطريقة الاعتيادية شرط أن تحتويا على مأكولات صحية وأن يتم التوقف عن الأكل عند الساعة 6 مساء.

ويفضل استبدال الوجبات الخفيفة في الفترة الفاصلة بين مواعيد الأكل الرئيسية بثمرة موز وكوب كبير من الماء الدافئ مع تجنّب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكّر والمكوّنات الصناعية.

ويشترط لتحقيق هذه الحيلة شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً واتباع نظام غذائي وحياتي متوازن.