” كلوب ” عن صور ” صلاح ” مع نجوم هوليود: كنت أتمني الالتحاق به

نواف السالم(صدى):

أثارت صور نجم ليفربول المصري محمد صلاح مع نجوم هوليود ضمن تكريم مجلة التايم بأكثر الشخصيات تأثيراً حول العالم ، إعجاب يورغن كلوب مدرب الفريق .

واكد كلوب ان صلاح بدا رائعاً في العديد من الصور منها صورته مع السيدة ” تراغيريان ” ، في إشارة إلى الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي تجسد شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ ” أم التنانين ” في المسلسل الشهير ” صراع العروش ” .

ورداً على سؤال صحفي له قال مازحاً: إذا ما سألتني، سأتمنى الالتحاق به.

أما عن سفره فقال: محمد صلاح شخص ذكي ودوره مؤثر للغاية، وافقت على سفره بسبب وضعه في مكافحة العنصرية والكراهية الدينية التي تزداد في جميع أنحاء العالم .

وحول غياب اللاعب عن الفريق أكد ” كلوب ” على جاهزية صلاح للتدريب مع الفريق بعدما شارك في الحفل وعاد مباشرة للتدريبات ، استعداداً للقاء هيديرسفيلدً ،واستئناف التدريبات بعد المباراة مباشرة حتى لقاء برشلونة الأسبوع القادم.