” كلوب ” عن صور ” صلاح ” مع نجوم هوليود: كنت أتمني الالتحاق به
أثارت صور نجم ليفربول المصري محمد صلاح مع نجوم هوليود ضمن تكريم مجلة التايم بأكثر الشخصيات تأثيراً حول العالم ، إعجاب يورغن كلوب مدرب الفريق .
واكد كلوب ان صلاح بدا رائعاً في العديد من الصور منها صورته مع السيدة ” تراغيريان ” ، في إشارة إلى الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي تجسد شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ ” أم التنانين ” في المسلسل الشهير ” صراع العروش ” .
ورداً على سؤال صحفي له قال مازحاً: إذا ما سألتني، سأتمنى الالتحاق به.
أما عن سفره فقال: محمد صلاح شخص ذكي ودوره مؤثر للغاية، وافقت على سفره بسبب وضعه في مكافحة العنصرية والكراهية الدينية التي تزداد في جميع أنحاء العالم .
وحول غياب اللاعب عن الفريق أكد ” كلوب ” على جاهزية صلاح للتدريب مع الفريق بعدما شارك في الحفل وعاد مباشرة للتدريبات ، استعداداً للقاء هيديرسفيلدً ،واستئناف التدريبات بعد المباراة مباشرة حتى لقاء برشلونة الأسبوع القادم.
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