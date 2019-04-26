تدهور حالة البشير داخل سجن كوبر وتوجه لنقله إلى المستشفى

الخرطوم(صدى):

ذكرت مصادر أن صحة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الموجود في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم تدهورت وتتطلب فريق طبي للإشراف على حالته.

وأوضحت أن حالة البشير تتطلب وجوده خارج السجن لتلقي العلاج من فريق طبي مكون من خمسة أطباء في مجالات، الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، بالإضافة إلى متخصص في العظام، للإشراف عليه ورعايته بشكل دوري.

وأشارت إلى أن هناك اتجاها لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري، مبينة من جهة أخرى أنه تم نقل النائب الأول الأسبق للبشير، علي عثمان محمد طه، إلى مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج.

وكان البشير قد جرى نقله إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين.