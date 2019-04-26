دراسة تحذر من أضرار المضادات الحيوية على صحة النساء 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يتناولن المضادات الحيوية أكثر من شهرين متواصلين، يكن عرضة لأخطار صحية كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستخدام طويل الأمد للمضادات الحيوية يقضي على البكتيريا السليمة في الأمعاء مما قد يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية، وإصابة القلب بأضرار كبيرة.

وأبانت الدراسة أن تناول النساء لتلك العقاقير لفترات طويلة على في مراحل متفرقة من أعمارهن يؤدي إلى أثر تراكمي سلبي، لذا كلما كانت المرأة تلجأ للمضادات الحيوية بشكل متكرر، كلما زاد الخطر على حياتها.

ومن جهته، لفت الباحث يوريكو هيانزا : “من خلال التثبت من مدة استخدام المضادات الحيوية في مراحل مختلفة من العمر، وجدنا علاقة بين الاستخدام طويل الأجل من منتصف العمر فصاعدا، وبين زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب خلال السنوات الثماني التالية”.

وتابع:”بما أن هؤلاء النساء يكبرن في السن، فهن على الأرجح بحاجة إلى المزيد من المضادات الحيوية، وأحيانا لفترات أطول من المعتاد، مما يشير إلى أن التأثير التراكمي قد يكون السبب في وجود صلة أقوى في سن أكبر بين استخدام المضادات الحيوية وأمراض القلب والأوعية الدموية”.