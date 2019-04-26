بالفيديو.. وصول جثماني الملاحين المستشهدين بتفجيرات سريلانكا للمملكة

نايف السالم(صدى):

شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وصول جثمانا الملاحين السعوديين اللذين استشهدا في تفجيرات سيرلانكا.

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو وصول جثمانا الملاحين، حيث يظهر بالمقطع وقوف سيارة إسعاف وعدد من المواطنين داخل مدرج المطار؛ لاستقبال الجثمانين.

يذكر أن الخطوط السعودية كانت كشفت الثلاثاء الماضي عن استشهاد الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، بعدما أعلنت عقب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة السيرلانكية كولمبو فقدانها الاتصال بهما.