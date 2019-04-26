محمد عبده يكشف حقيقة تفكيره في الاعتزال

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان محمد عبده، حقيقة ما تردد من أنباء حول تفكيره في اعتزال الغناء، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة للحديث عن تفاصيل حفله بدار الأوبرا المصرية.

وفي السياق نفسه، قال محمد عبده: ” راودتني فقط فكرة اعتزال الغناء على المسرح ولكن تراجعت عنها نهائيًا ” .

وأكد أنه لم يفكر يومًا في اعتزال الفن، ولا يمكن لأي فنان أن يعتزل، لأن الفن سيظل يلاحقه أينما يكن، ولا يستطيع الفرار منه ” مختتمًا: ” أعتز بأن أكون من الفنانين المخضرمين الذين يجمعون بين القديم والحديث ” .