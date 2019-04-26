السعودية تؤكد رغبتها في استضافة كأس السوبر الإسباني

مصطفى الشيخي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للرياضة السعودية، رغبتها في استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، للكشف عن تفاصيل فعاليات رالي داكار العالمي 2020، الذي يقام للمرة الأولى في قارة آسيا بعد 40 عاما احتضنت فيها أفريقيا وأمريكا الجنوبية هذه السباقات.

وعن كأس السوبر الإسباني، صرح المسئول السعودي لوكالة الأنباء الإسبانية: ” أحضرنا كأس السوبر الإيطالي، وتدور مفاوضات حاليا مع إسبانيا ” .

وتابع: ” نرغب في استضافتها، نحن مشجعون متحمسون للرياضة، وكرة القدم تحتل الصدارة، لقد استضفنا بالفعل فرقا إيطالية، ونسعى لاستضافة فرق من دول أخرى أيضا ” .

كانت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية كشفت في وقت سابق عن وجود مفاوضات جارية بين الاتحاد الإسباني والسعودية من أجل استضافة كأس السوبر خلال الأعوام الـ6 المقبلة بدءا من يناير/كانون ثان 2020 مقابل 30 مليون يورو في الموسم.

وأقيم كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى خارج البلاد بداية هذا الموسم، عندما احتضنته مدينة طنجة المغربية، وفاز به برشلونة على حساب إشبيلية.

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