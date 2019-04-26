استعراض نظام زراعة الأعضاء البشرية بـ ” صحية الشورى “

عادل الحربي(صدى):

اجتمعت اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي أمس الأول الأربعاء، مع المدير العام لمركز زراعة الأعضاء الدكتور محمد الغنيم، وذلك لمناقشة مشروع ” النظام الشامل لزراعة الأعضاء البشرية في المملكة ” .

ومن جانبه، شدد ” الساعاتي ” على أهمية استجلاء آراء مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة الأنظمة والتقارير، بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشتها، كما استعرض المجتمعون أحكام المشروع التي تهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها.

وجاء ذلك بالإضافة إلى تحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية؛ حيث خلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى والتوصيات التي أبداها المجتمعون على مشروع النظام.