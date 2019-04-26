الأكثر خصوبة في العالم.. سيدة تنجب 44 طفلا

كامبالا(صدى):

تمكنت السيدة الأوغندية صاحبة الـ40 عامًا، مريم نباتانزي، من إنجاب 44 طفلا لتعد الأكثر خصوبة في العالم على الرغم من إنها واجهت صعوبات وعقبات كثيرة في حياتها، أولها محاولة زوجة أبيها قتلها عدة مرات.

وذات مرة وضعت قطع من الزجاج المكسور في طعام الأطفال، ولكن مريم لحسن الحظ لم تأكل في المنزل في ذلك اليوم، لذلك بقيت على قيد الحياة، وعندما بلغت الـ12 من عمرها، تزوجت من رجل يكبرها بـ30 سنة تقريبا، عاشت معه حياة تعيسة، لأنه ظل يضربها ويهينها ويخونها.

وفي السياق نفسه، وضعت السيدة الأكثر خصوبة في العالم أول مولود ليها وهي في عمر 13 سنة، وأنجبت بعد ذلك عدة مرات، معظمها توائم، إذ أنجبت من حمل واحد 6 أطفال، كما رزقت بتوائم ثلاثية 4 مرات، ووضعت 4 توائم 3 مرات، بالإضافة إلى عدة أطفال واحدا تلو الآخر.

وعملت مريم على تربية الأطفال وحدها، دون مشاركة زوجها، الذي كان يزورهم مرة في السنة، أو يأتي ليلا حتى لا يراه أحد، حتى أن بعض الأولاد لم يشاهدوه في حياتهم؛ كما تعمل في كثير من المجالات لتنفق على أبنائها، فمثلا تعمل في متجر أعشاب طبية، وفي تنظيم حفلات الزواج وتسريح الشعر وغيرها.