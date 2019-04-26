صدمة فتاة بتغير مخيف في شفتيها بعد حقنهما بالبوتوكس

لندن(صدى):

واجهت الشابة البريطانية رايتشيل كنابييه التي تبلغ الـ29 من عمرها، صدمة كبرى بعدما فوجئت بالتغيّر المخيف الذي طرأ على شكل شفتيها بعد عملية حقن لشفتيها بالبوتوكس.

وقالت الفتاة: ” كنت أعتقد أن العملية تمت بنجاح. نمت وعندما استيقظت في الساعة الثانية فجراً رأيت ما حدث لي. كانت شفتاي تلامسان أنفي بعدما تضاعف حجمهما 4 مرات. كما كنت أشعر بالكثير من الشد والحريق ” ؛ لتتجه بشكل طارئ إلى المستشفى.

وأضافت: ” صدم الأطباء لأنهم لم يروا مثل هذا من قبل. قلت لهم إنني أصبت بأعراض الحساسية وهو ما كنت أعتقد حدوثه. إلا أن 3 أطباء أكدوا أنه تم حقن البوتوكس في الوريد ” ؛ فيما علق الدكتور تيجون إيشو، قائلًا إن الحظ حالف رايتشل ولم تفقد شفتيها.

وتمكنت الشابة من استعادة شكلهما الطبيعي بعد 3 أيام، كما أنها تكافح اليوم من أجل إقرار قوانين أكثر صرامة تتعلق بالعمليات الجراحية وتعمل على نشر التوعية بشأن مخاطر البوتوكس.