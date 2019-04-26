صدمة فتاة بتغير مخيف في شفتيها بعد حقنهما بالبوتوكس
واجهت الشابة البريطانية رايتشيل كنابييه التي تبلغ الـ29 من عمرها، صدمة كبرى بعدما فوجئت بالتغيّر المخيف الذي طرأ على شكل شفتيها بعد عملية حقن لشفتيها بالبوتوكس.
وقالت الفتاة: ” كنت أعتقد أن العملية تمت بنجاح. نمت وعندما استيقظت في الساعة الثانية فجراً رأيت ما حدث لي. كانت شفتاي تلامسان أنفي بعدما تضاعف حجمهما 4 مرات. كما كنت أشعر بالكثير من الشد والحريق ” ؛ لتتجه بشكل طارئ إلى المستشفى.
وأضافت: ” صدم الأطباء لأنهم لم يروا مثل هذا من قبل. قلت لهم إنني أصبت بأعراض الحساسية وهو ما كنت أعتقد حدوثه. إلا أن 3 أطباء أكدوا أنه تم حقن البوتوكس في الوريد ” ؛ فيما علق الدكتور تيجون إيشو، قائلًا إن الحظ حالف رايتشل ولم تفقد شفتيها.
وتمكنت الشابة من استعادة شكلهما الطبيعي بعد 3 أيام، كما أنها تكافح اليوم من أجل إقرار قوانين أكثر صرامة تتعلق بالعمليات الجراحية وتعمل على نشر التوعية بشأن مخاطر البوتوكس.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25291 ] نشر منذ 22 دقيقة
اعوذ بالله ايش اللي حدك على النفخ