وفاء الكيلاني تتجاهل الرد على مشاهد زوجها وسيرين عبدالنور الرومانسية

القاهرة(صدى):

كشفت شركة الصّباح، عن الأغنية الخاصّة بتتر مسلسل ” الهيبة- الحصاد ” ، والتي تحمل اسم ” أزمة ثقة ” ، ويغنيها الفنّان السّوريّ، ناصيف زيتون؛ حيث يجمع الكليب الخاص بها أبرز المشاهد الرّومانسيّة، بين نجمي العمل، تيم حسن، وسيرين عبدالنور.

وظهر بالكليب قصّة الحبّ العنيفة، التي سيشهدها الجّزء الثّالث من العمل؛ ليثار الجدل حول رأي فريد رحمة، زوج الفنانة سيرين عبدالنور، ورأي الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، زوجة الفنّان تيم حسن، بتلك المشاهد الجريئة.

ووضع ” رحمة ” ، حدًّا لكلّ التّساؤلات، وأيّ أخبار من الممكن أنْ يتمّ إطلاقها، حول رأيه بالمشاهد، وذلك بتغريدة تظهر فيها صورة للثنائيّ، حسن، وعبدالنور، معلّقًا عليها: ” عالشاشه انت و سيرين قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن ” ؛ بينما لم يصدر بعد، أيّ تعليق من الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، بعد إطلاق الأغنية على هذه المشاهد، أو العمل بشكل عام.