التعاون يرصد مكأفاة مالية حال الفوز على الهلال

ماجد محمد(صدى):

رصدت إدارة نادي التعاون، اليوم الجمعة، مكافأة مالية للاعبي الفريق حال الفوز على نادي الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء يحتضنه ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

ويفتقد الهلال إلى خدمات كل من البيروفي أندريه كاريلو والفرنسي بافتيمبي جوميز، وسلمان الفرج وسالم الدوسري وجوناثان سوريانو، بينما بات عبدالله عطيف جاهزاً للمشاركة، ومن المنتظر أن يزج الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال باللاعب الشاب عبدالرحمن اليامي، في المواجهة بعد إصابة جميع مهاجمي الفريق.

ومن جانبه، لا يعاني البرتغالي بيدرو مانويل مدرب التعاون من أي غيابات تذكر قبل المواجهة المرتقبة وسيزج بكافة أوراقه الهجومية والتي يتقدمها المهاجم الكاميروني المتألق لياندر تاوامبا، والجناج البرازيلي الخطير هيلدر أجوستو.