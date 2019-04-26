بالفيديو.. ” العمي عمي البصيرة ” .. كفيف يلتقط صورة لمقدم برنامج ” تم “

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشاب محمد بن سعد، أمس الخميس، عن قصته بإنشاء مبادرة للمكفوفين وتوعية المجتمع بهم، محاولًا تغيير نظرة المجتمع لهم حيث أنهم قادرون على فعل أي شيء.

وأكد الشاب الكفيف على مقولة ” العمي عمي البصيرة ” خلال استضافته في برنامج ” تم ” مع مقدمه خالد العقيلي؛ حيث تمكن الشاب من التقاط صورة لمقدم البرنامج عبر تتبع ” الصوت ” على الهواء مباشرةً.

وقال ” بن سعد ” : ” أنصدم من نظرة المجتمع للمكفوفين، وتم رفضه من قناة حكومية؛ لتقديم برنامج ” ، متابعًا: ” المكفوفين مبدعين، ولا يحتاجون العطف منكم، وهمي التوعية للمجتمع لنظرته على المكفوفين ” .